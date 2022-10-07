شباب جباليا ينتفض في وجه الشجاعية وسقوط للبريج في الأولى

حقق شباب جباليا فوزًا غالياً على اتحاد الشجاعية (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية شباب جباليا، محمد الملفوح (37)، ووسام سلامة (63)، ويوسف داود (75)، فيما سجل هدفي الشجاعية، علاء عطية (29+43).

ورفع الفوز رصيد شباب جباليا عند 7 نقاط، في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الشجاعية عند 10 نقاط في المركز الثاني.

دوري الدرجة الأولى

حقق خدمات خانيونس فوزًا مهمًا على خدمات البريج (3-1) في المباراة التي رفع خانيونس رصيده إلى 10 نقاط في صدارة مشتركة مؤقتة مع البريج بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة ثانية حصد الجلاء أول نقطة بتعادله (1-1) مع الأقصى الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط.

دوري الدرجة الثانية

وفي فرع غزة والشمال انتصر الوفاق على الرضوان (1-0)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع فيما بقي الرضوان في المركز الاول برصيد 10 نقاط.

وفي فرع الوسطى والجنوب تعادل جماعي رفح (1-1) مع الاستقلال ليرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني،