شهيدان وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة في الضفة

استشهد شاب وطفل، وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرى وبلدات مختلفة بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب مهدي لدادوة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، واستشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داود ( ١٤عاماً )، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عصر اليوم، في قلقيلية.

واندلعت المواجهات في كل من كفر قدوم شرق قلقيلية، وبيتا وبيت دجن جنوب وشرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 13مواطنا بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، التي شهدت مواجهات بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بإعادة فتح الطريق الرئيسي المغلق.

وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط بلدة كفر قدوم، وتوجهت نحو مدخلها المغلق، حيث أشعل شبان فلسطينيون الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

وفي نابلس، أصيب 18 مواطنا خلال المواجهات في بلدتي بيت دجن وبيتا، بينما رشق شبان جنود الاحتلال بالحجارة خلال تظاهرة ضد الاستيطان اندلعت شرق قرية بيت دجن شرق نابلس.

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال نبع قريوت جنوب نابلس، وسط إطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن بلدة قريوت شهدت مواجهات شارك فيها عشرات المواطنين من أهالي القرية والمتضامنين معهم.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مدخل مستوطنة "تكواع" المقامة على أراضي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وانطلق المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في مسيرة على مداخل تقوع ولوحوا بأعلام الاحتلال.