بركة يؤكد دعم حماس الكامل للمبادرة الجزائرية من أجل الحوار الفلسطيني

شدد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج الأخ علي بركة، على دعم الحركة الكامل للمبادرة الجزائرية، مؤكدا استعدادها الكامل لبذل المزيد من الجهود لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وعبر بركة عن شكر الحركة للقيادة الجزائرية على هذه الجهود المباركة، مجددا ترحيبها بالمبادرة الجزائرية الرامية لإقامة حوار وطني فلسطيني على أراضيها وذلك في سبيل رأب الصدع بالبيت الفلسطيني.

وأشار إلى أن حماس معنية بترتيب البيت الفلسطيني من خلال إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخاب مجلس وطني جديد من الداخل والخارج ينتج عنه لجنة تنفيذية جديدة تضع استراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة.

وأكد بركة تمسك الحركة بجميع الاتفاقيات السابقة والتي عقدت في أكثر من عاصمة عربية، وخصوصا الاتفاق الأخير في شباط وآذار من العام الماضي في القاهرة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الإخوة في حركة فتح ومع كل الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني، ولكن للأسف تعطل المسار وذلك في 29 نيسان الماضي عندما ألغى الرئيس محمود عباس هذه الانتخابات.

ونوه بركة بأن الانتخابات هي المدخل الصحيح والطبيعي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة بناء النظام الفلسطيني ومواصلة طريق المقاومة والنضال من أجل التحرير والعودة والاستقلال.

وأشار إلى أن انتصار الجزائريين على الاحتلال الفرنسي من خلال المقاومة خير دليل على أنها السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يمهد الطريق لتحرير الأرض وعودة اللاجئين واستعادة المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.