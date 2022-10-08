مبابي يخطف عرش ميسي ورونالدو المفضل بعد 8 سنوات

أصبح كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب أعلى دخل بين لاعبي كرة القدم وفقا لمجلة "فوربس"، متخطيا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وهيمن ميسي ورونالدو على المركز الأول منذ عام 2014، ولكن تعاقد مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان، جعله يتخطى زميله بالفريق ونجم مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد، عندما كان عقده مع سان جيرمان بصدد الانتهاء بنهاية الموسم الماضي، لكنه في النهاية وافق على تجديد تعاقده لمدة 3 أعوام في آيار/مايو الماضي.

وتأخذ قائمة صاحب أعلى دخل في الحسبان، ما يكسبه اللاعب خارج الملعب أيضا، ولدى مبابي عقود رعاية ليست بالقليلة، كما أنه بدأ إنشاء شركة الإنتاج الخاصة به في العام الماضي "زيبرا فالي".

وجاء ميسي ورنالدو في المركزين الثاني والثالث، حيث يواصلان تحقيق أرباح ضخمة مع اقتراب مسيرتيهما من النهاية، بينما جاء نيمار، لاعب سان جيرمان في المركز الرابع.

وبالإضافة إلى رونالدو، يمثل الدوري الإنجليزي الممتاز 3 لاعبين هم محمد صلاح (المركز الخامس) وثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند (السادس) وكيفين دي بروين (العاشر).

وضمت القائمة لاعبين فقط من الدوري الإسباني هما مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (السابع) ولاعب ريال مدريد إيدن هازارد (الثامن) بالإضافة إلى نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا في المركز التاسع رغم تركه اللعب في أوروبا وانتقاله للعب في اليابان منذ عام 2018.