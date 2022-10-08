6 شهداء وإصابة 12 مستوطناً وجندياً في 151 نقطة مواجهة مع الاحتلال بالضفة

شهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعداً لافتاً في المواجهات مع الاحتلال وأعمال المقاومة المتنوعة، فيما استشهد 6 مواطنين وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 6 مواطنين، وأصيب 12 جندياً ومستوطناً، ورصدت 151 نقطة مواجهة، و27 عملية إطلاق نار، و36 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة استشهد الشاب مهدي محمد لدادوة (17 عامًا) برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية برام الله، والطفل عادل إبراهيم داود (14 عامًا) برصاص الاحتلال في قلقيلية.

وأحصيت 17 نقطة مواجهة، وعمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوة متفجرة في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وأصيب جندي إسرائيلي بالحجارة خلال المواجهات التي شهدتها المزرعة الغربية في رام الله.

ويوم الخميس أحصيت 26 نقطة مواجهة، أصيب خلالها مستوطن بالحجارة قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي الخليل.

ونفذ مقاومون 3 عمليات إطلاق نار، و5 عمليات القاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة صوب أهداف إسرائيلية.

واستشهد يوم الأربعاء الشاب علاء ناصر الزغل (21 عامًا) من مخيم عسكر الجديد برصاص الاحتلال في دير الحطب بنابلس.

وأحصيت 17 نقطة مواجهة، وعملية إطلاق نار، و6 عمليات القاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في الضفة الغربية.

وأصيب جنديان من قوات الاحتلال في اشتباكات دير الحطب، التي شهدت اشتباكات مسلحة إلى جانب إطلاق نار صوب موقع عسكري على جبل جرزيم.

أما يوم الثلاثاء فأحصيت 20 نقطة مواجهة أدت لإصابة جنديين قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي رام الله، وبالحجارة في مخيم العروب.

ونفذ مقاومون 3 عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في منطقة تل، وبيت فوريك بنابلس، ومستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي قلقيلية.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على أهداف لقوات الاحتلال في صور باهر، والعيسوية، ومخيم العروب.

واستشهد يوم الاثنين الشابان خالد فادي الدباس وسلامة رأفت شرايعة برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون.

وأحصيت 24 نقطة مواجهة، و6 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوة متفجرة وزجاجة حارقة في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وفي يوم الأحد اندلعت مواجهات في 29 منطقة بالضفة الغربية، و12 عملية إطلاق نار، وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في 5 مواقع.

وأدت أعمال المقاومة المختلفة لإصابة 6 جنود ومستوطنين بالرصاص والحجارة والطعن.

ويوم السبت الماضي استشهد الفتى فايز خالد دمدوم (18 عامًا) برصاص الاحتلال في العيزرية.

وأحصيت 18 نقطة مواجهة في الضفة، و10 عمليات القاء زجاجات حارقة وعملية إلقاء عبوة متفجرة، كما أصيب مستوطن بالحجارة قرب قرية حوسان غرب بيت لحم.