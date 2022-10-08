أعلنت موريتانيا، اليوم السبت، تسجيل 22 حالة وفاة جراء حمى "الوادي المتصدع" وحالة واحدة بسبب "حمى القرم" أو ما يُعرف بـ"الكونغو النزفية"، بمناطق مختلفة من البلاد.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، إنها سجلت حالة واحدة جراء "الكونغو النزفية"، و22 بسبب حمى الوادي المتصدع.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، سجلت موريتانيا أول إصابتين بحمى الوادي المتصدع و "الكونغو النزفية"، وأعلنت وزارة الصحة حينها أنها قامت بتفعيل أجهزة المراقبة واتخاذ إجراءات التصدي لمواجهة أي تطور محتمل للوضع.

و"حمى الوادي المتصدع" مرض وبائي من منظومة فيروسية تسمى الحمى النزفية، وينتقل فيروس المرض إلى البشر عن طريق الحيوانات أو البعوض، وكذلك مرض "حمى القرم".

بينما ينتقل كلا المرضين من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته.

وينتشر الفيروس في دول إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ودول البلقان، فيما لا يتوفر لقاح ضده لا للإنسان أو الحيوان.