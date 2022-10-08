شباب رفح يتصدر مؤقتاً والشاطئ يستفيق مجدداً

تصدر شباب رفح ترتيب الدوري الممتاز مؤقتاً بعد فوزه على الصداقة (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح.

وتقدم شباب رفح في الشوط الأول بهدف ناجي النحال في الدقيقة 35، قبل أن يعزز مؤمن البواب النتيجة للشباب في الدقيقة 79.

ورفع الفوز رصيد شباب رفح إلى 11 نقطة في المركز الاول مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الصداقة عند 3 نقاط وتراجع للمركز الحادي عشر.

دوري الدرجة الأولى

واصل نادي خدمات الشاطئ صحوته بفوز جديد على المجمع الإسلامي (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

سجل هدف الشاطئ سليمان العبيد، ليقود البحرية للنقطة 8 ويرتقي للمركز الثالث، فيما بقي المجمع في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، علما أن لاعب الشاطئ خالد دادر حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 53.

وفي مباراة ثانية انتصر الأمل على أهلي بيت حانون (2-0) ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما تراجع بيت حانون للمركز الثامن وبقي برصيد 6 نقاط.

دوري الدرجة الثانية

في فرع غزة والشمال انتصر خدمات جباليا على التفاح (2-0) ليرفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي التفاح في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وفي فرع الوسطى والجنوب حقق اتحاد دير البلح الفوز على شباب معن (1-0)، ليرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما بقي معن في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.