النائب زعارير: شعبنا يزداد قوة وتحدي بالرغم من قمع واعتداء الاحتلال

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم زعارير على أن شعبنا يزداد قوة إلى قوته وتتجدد إرادة التحدي عنده، بالرغم من اعتداءات الاحتلال، وينظر بفخر إلى ما تقدمه المقاومة الفلسطينية.

وقال النائب زعارير "إننا نعزي أنفسنا بفقد الشهداء ونحزن لذلك، لكننا لا نيأس لأن كل قطرة دم طاهرة تسفك على أرض هذا الوطن ستنبت نبتًا مباركًا جديدًا".

وأضاف: "لقد اختار هذا الشعب طريقه بلا عودة، وهو يعلم أن طريق ذات الشوكة مكلِف لكنه أقصر الطرق إلى الحرية والخلاص".

ولفت إلى أن أرضنا ولّادة وأن أرحام خنساوات فلسطين تدفع بقرابين الحرية والعزة دون توقف، وأن الأم التي تزغرد لوداع فلذة كبدها الشهيد تعلم أنها تقدم في سبيل الله وفي سبيل حرية الشعب والوطن أغلى ما تملك، وبذلك تعطي دروسا في العزة وفي الكرامة وفي الوطنية.

وأشار زعارير إلى أن شعبنا لا ينظر الى الوراء ولا يوهن من عزيمته أصوات المتخاذلين الذين لا يريدون أن يخسروا الكرسي والراتب، والذين ساهموا في تأخير النصر عن شعبنا عقودًا من الزمن.

واستشهد الشابين محمود مؤيد الصوص (18 عاما)، و أحمد محمد حسين دراغمة (18 عاما) من سكان محافظة طوباس، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، عقب اقتحام واسع لمخيمها.

وخلال الـ24 ساعة ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 4 شهداء، بعد ارتقاء الطفل عادل إبراهيم عادل داود (14 عاما)، يوم أمس، جنوب قلقيلية، والفتى مهدي لدادوة (17 عاما) خلال مواجهات اندلعت في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وشيّعت جماهير غفيرة، عصر اليوم ، جثمان الشهيد أحمد دراغمة في مدينة طوباس والذي استشهد صباح اليوم برصاص الاحتلال في جنين.

وفي رام الله والبيرة، شيعت الجماهير الفلسطينية اليوم جثمان الشهيد الفتى مهدي لدادوة (17 عاما)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أُصيب بها، مساء أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.



وفي قلقيلية شيعت جماهير غفيرة بعد ظهر اليوم، جثمان الشهيد الفتى عادل إبراهيم داوود (14 عاما)، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال مساء أمس.



وفي جنين، شيع المواطنون جثمان الشهيد محمود مؤيد الصوص 18 عاماً الذي استشهد صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وزفت حركة المقاومة الإٍسلامية حماس شهيدي جنين محمود الصوص وأحمد دراغمة، اللذين ارتقيا خلال مواجهات واشتباكات بطولية مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين ومحيطه، صباح اليوم السبت.



وأرسلت الحركة في تصريح صحفي التحية لجنين ومخيمها والمقاومين فيها من كل الفصائل، وفي مقدمتهم أبطال كتائب القسام، الذين أوقعوا قوات الاحتلال وآلياته اليوم في كمين محكم، وخاضوا اشتباكات عنيفة، وضربوا نموذجاً يحتذى في المقاومة والبطولة والدفاع عن أبناء شعبنا أمام جبروت الاحتلال.