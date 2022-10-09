سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 ، ويرصد لكم موقع "الرسالة" سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق السوداء ومكاتب الصرافة مقابل الليرة اللبنانية ، لأن سعر صرف الدولار في لبنان شهد استقرارا مقارنة بالليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، وأصدر مصرف لبنان تعميمين عاجلين الأول موجه إلى حاملي الجنيه من المواطنين والمؤسسات الراغبين في تحويله إلى الدولار والثاني إلى البنوك، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الجنيه.

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وتراجع سعر الدولار اليوم أمام الليرة اللبنانية في تعاملات الأحد 9 أكتوبر 2022 ، حيث من المتوقع أن يشهد "الأخضر" انخفاضًا آخر.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في لبنان 39.400 ليرة للشراء و 39.450 ليرة للبيع مقابل 39.750 ليرة للشراء و 39.850 ليرة للبيع.

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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء نشير أيضًا إلى أن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء لا تزال تختلف من وقت لآخر ومن مكتب صرف إلى آخر ، وأن الأسعار قد تختلف من مدينة إلى أخرى ، وأن سعر صرف الدولار يتم تحديثه عند الانخفاض. أو زيادة على مدار الساعة.

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وتراوح سعر الدولار اليوم الخميس في السوق السوداء في لبنان بين 39250 و 39350 ليرة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في محلات الصرافة

وتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بلبنان خلال التعاملات الصباحية بين 39250 و39350 ليرة.

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