سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 ، واصل منحنى أسعار الذهب تراجعه في السوق اللبنانية، بعد انخفاضه بأكثر من 2000 ليرة، بالتوازي مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب في لبنان اليوم

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 11 دولارًا في تعاملات الجمعة، وهي آخر تعاملات الأسبوع، على الرغم من تسجيل المعدن الثمين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2٪.

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سعر الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

انخفض سعر الذهب عيار 24 في لبنان إلى مستوى 82.939 ألف ليرة (54.53 دولار) ، مقابل 83015 ألف ليرة .

سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد

وسجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر شيوعاً في لبنان) اليوم نحو 72.574 ألف ليرة (47.72 دولاراً) مقابل 72.640 ألف ليرة.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى مستوى 62206 ألف جنيه (40.90 دولار) من 62.262 ألف جنيه بنهاية جلسة أمس.

وسجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في لبنان 2.579 مليون ليرة (1696 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 580.590 ألف ليرة (381.75 دولار).

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