سنذكر بعض نصائح التوفير في فنادق القاهرة لرحلتك القادمة حيث يرغب الكثير من الأشخاص في السفر لأي بلد من البلاد بهدف السياحة والاستمتاع ورؤية معالم بلاد العالم ولكن يمنعهم عن السفر كثرة المصاريف، فالسفر له عدة خطوات والعديد من الاحتياجات التي تحتاج إلي الكثير من الأموال،وإذا كان المسافر من الأشخاص محدودي الدخل فمن الممكن أن يطلع على بعد الطرق التي تسهل عليه سفره وتقلل عليه دفع الكثير من الأموال والمصاريف.

بعض نصائح التوفير في الفنادق لرحلتك القادمة

سنذكر لك الآن بعض النصائح التي تساعدك على توفير الأموال في أثناء رحلتك أو سفر إلى أي مكان، وتم تسجيل هذه النصائح من قبل العديد من الأشخاص الذين يقومون بالسفر بإستمرار ولديهم الخبرة الكبيرة في إعطاء بعض النصائح البسيطة للمسافرين ، وسنذكر بعض هذه النصائح فيما يلي:

حجز تذكرة رحلتك في أيام التخفيضات

من الأفضل أن تقوم بحجز تذكرتك يوم الأحد، وفقاً لاحصائية تم عملها علي هذا الموضوع كانت نتيجتها أن أسعار التذاكر يوم الاحد تكون بسعر أقل بالمقارنة بأسعار التذاكر في بقية أيام الأسبوع ويكون الإقبال بشكل كبير على حجز الرحلات يومي الخميس والجمعة مما يزيد من أسعار التذاكر في هذين اليومين، فإذا أردت أن تقوم بتوفير بعض الأموال في أثناء سفرك فعليك بحجز رحلتك يوم الأحد لتستفيد بأقل سعر.

الحجز قبل الموعد لاختيار مكان مناسب

حاول أن تحجز رحلتك قبل المعاد الذي تريده بوقت معقول لا مبكراً ولا متأخرا، فإذا قمت بحجز تذكرتك قبل ميعاد سفرك بوقت قليل فيكلفك ذلك أموال كثيرة بينما إذا قمت بحجز تذكرتك في وقت مبكر عن موعد رحلتك فيكلفك ذلك أموال كثيرة أيضاً، فيجب علي إختيار الوقت المناسب لحجز رحلتك، فخذ هذا الأمر في اعتبارك في أثناء التجهيز لرحلتك القادمة وسيوفر لك هذا الأمر بعض الأموال.

توفير الطعام من خلال طهي بعض الوجبات المنزلية

يهتم الكثير من الأشخاص بتذوق العديد من المأكولات خاصة المأكولات المشهورة التي تشتهر بها البلد التي قمت بالسفر إليها، وبعض الأشخاص يقومون بشراء جميع الوجبات التي يتناولونها من الخارج من المطاعم والكافيهات في أثناء سفرهم ، ولكن إذا أردت توفير بعض الأموال في أثناء سفرك فمن الممكن أن تستغني عن شراء بعض الوجبات من المطاعم ذات الأسعار الباهظة ويمكنك شراء بعض البقالة من محلات السوبر ماركت وطهي بعض الوجبات الصحية بنفسك.

حجز غرفة بالفندق المناسب لميزانيتك

الأمر هنا مختلف فذكرنا سابقاً أنه عند حجز تذكرة الطيران الخاصة لرحلتك في اللحظة الأخيرة أو يوم الجمعة فيكلفك هذا الأمر الكثير من الأموال بينما حجز الغرفة التي ستقيم بها من خلال أي فندق من الفنادق في اللحظة الأخيرة أو في يوم الجمعه يوفر عليك الكثير من الأموال، وطبقاً لتقرير تم عمله في هذا الأمر فوجد أن أسعار حجوزات الفنادق تكون في أعلى معدلاتها يوم الأحد على عكس تذاكر الطيران كما وجد أن أسعار حجز غرف الفنادق تكون في أقل معدلاتها يوم الجمعة بخلاف حجز تذاكر الطيران، ووجد أن أقل سعر لحجز غرفة بالفندق هو وقت حجزك هذه الغرفة في اللحظة الأخيرة ولكن في هذا الأمر الكثير من المخاطرة فمن الممكن أن لا تجد غرفة فارغة متاحة للحجز فعليك بالتفكير في هذا الأمر جيداً.

السبب في انخفاض أسعار حجوزات فنادق القاهرة في نهاية الأسبوع أن أغلب الأشخاص تنتهي حجوزاتهم في نهاية الأسبوع ويقومون بترك الفندق في ذلك الوقت فيصبح الفندق فارغ في نهاية الأسبوع فتقوم الفنادق بعمل بعض الخصومات على أسعار غرف الفنادق وتنخفض أسعارها في نهاية الأسبوع بهدف زيادة الحجوزات، فيمكنك الاستفادة من هذا الأمر وتوفير بعض الأموال.

من الأفضل أن تقوم بطلب غرفة في الطوابق العليا من الفندق وذلك لأن هذه الطوابق تتمتع بغرف هادئة تماماً وبعيدة كل البعد عن الضوضاء والأصوات العالية، كما أن الغرف الموجودة بالادوار العليا غالباً ما تكون ذات مساحة كبيرة وتساعدك على الاسترخاء فيمكنك الاستفادة من ذلك.

اختيار الموعد المناسب لرحلتك

عليك بإختيار الشهر المناسب والأكثر هدوءا في السفر ويكون ذلك في شهر يناير فالسفر في شهر يناير أكثر متعة وأقل في التكاليف فتكون رحلتك في هذا الوقت ممتعه للغاية ويمكنك الاستفادة بأكبر قدر منها.

حجز الرحلة عبر الهاتف

يستسهل أغلب الناس ويقومون بإختيار أسهل طريقة للجز وهي طريقة الحجز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ونلفت نظرك إلا أنه من الأفضل أن تقوم بالحجز عن طريق الهاتف المحمول فالعديد من الشركات يقومون بعمل بعض العروض والخصومات على التذاكر التي تم حجزها عن طريق الهاتف المحمول، فخذ هذا الأمر بإعتبارك واستفيد من هذه العروض ووفر بعض الأموال.

وضع صور الفندق على مواقع التواصل للحصول على خدمة أفضل

إذا كنت شخص جيد التواصل علي مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بنشر العديد من الصور الخاصة بك وبالمكان الذي تقوم فيه، أو تقوم بعمل بعض الفيديوهات التي تصور المكان الذي أنت فيه بشكل جيد ولديك العديد من المعجبين والمعلقين و الفانز على مواقع التواصل الاجتماعي ففي هذه الحالة يمكنك الاستفادة من الفنادق والحصول على قدر كبير من الاهتمام والمعاملة الجيدة من قبل موظفي الفندق لأنهم يهتمون بشكل كبير بهؤلاء الأشخاص الفعالين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستفسار عن ما تجهله في الفندق

ففي حالة انك تريد التوفير وعدم شراء أي شئ من الأشياء التي تحتاجها في أثناء إقامتك فعليك أن تقوم بسؤال موظفي الفندق الذي أنت تقيم فيه عن الأشياء المجانية المتاح لك استخدامها مثل: أدوات النظافة والاستحمام كالصابون السائل والشامبو وغيره، كما تتيح لك بعض الفنادق إمكانية استخدام شواحن الهواتف وتتيح لك بعض الفنادق الأخرى إمكانية استخدام الدراجات الهوائية بشكل مجاني تماماً مما يساعدك في توفير بعض الأموال والاستفادة منها بشراء أي شئ أخر.

كما تقدم بعض الفنادق الخصومات على شراء الطعام والشراب للنزلاء بهدف شراء ما يحتاجون من الفندق ولا يقومون بصرف أموالهم خارج الفندق في شراء احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وغيره.

كما تقوم بعض الفنادق بتقديم العديد من الخدمات الأخرى المتنوعة على سبيل المثال الوسائد، فإذا كنت مريض ظهر أو رقبة أو فقرات وتحتاج إلى وسادة طبية لتخفف عنك الالم وتريد شرائها من الخارج فقم بسؤال موظفي الفندق أولاً فمن الممكن أن تقوم بإستبدال الوسادة التي لديك بوسادةأخرى ممتعة ومريحة تلائم احتياجاتك الشخصية.

من الأمور التي توفر عليك صرف الكثير من الأموال الاشتراك بالنادي الموجود داخل الفندق فيقدم لك الفندق العديد من الخدمات من إستخدام الإنترنت وتقديم الطعام والمشروبات كما تتيح لك الجلوس بمساحة كبيرة داخل الفندق والاستمتاع بالمكان أو الجلوس في ساحة النادي وانجاز الكثير من الأعمال في هذا المكان بدلا من الجلوس في غرفتك أغلب الوقت كمايقدم لك الفندق العديد من الخدمات الأخرى بعد دفع هذا الاشتراك.

التعامل بطريقة مميزة مع الجميع

من الصفات الحميدة والمميزة في اي شخص هي القدرة على التعامل مع الأشخاص الآخرين بطريقة جيدة ومميزة والتبسم في وجه الجميع، وننصحك بالتعامل مع موظفين الفنادق بطريقة جيدة ومميزة ومعاملتهم معاملة حسنة وشكرهم عند تلبية اي خدمه قمت بطلبها فإذا فعلت ذلك معهم فلن يبخلوا عليك بأي شئ يتيحه الفندق فيقدمون لك العديد من الخدمات المجانية مثل: قسيمة مجانية لتناول الإفطار ويساعدونك بشكل كبير، وفي حالة انك تريد مغادرة الفندق وتطلب عمل تسجيل خروج فيقومون بإنجاز هذا الأمر لك في وقت قصير جدا، وهذه الأمور التي ذكرناها سابقاً هي نصائح التوفير في فنادق القاهرة لرحلتك القادمة.