دفاع إجباري في تشكيلة برشلونة أمام سيلتا فيجو

يلتقي برشلونة مع سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.



وشهدت قائمة برشلونة لمباراة اليوم، غياب كل من: فرانك كيسي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - هيكتور بيليرين - ممفيس ديباي.



وسيكون المدرب تشافي هيرنانديز مجبرا على الدفع بثنائية إريك جارسيا وجيرارد بيكيه في قلب الدفاع، رغم أنهما لم يكونا أساسيين في حسابات المدير الفني للبارسا.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: سيرجي روبيرتو - بيكيه - جارسيا - بالدي.



الوسط: جافي - دي يونج - بيدري.



الهجوم: أنسو فاتي - ليفاندوفسكي - رافينيا.