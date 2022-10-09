معلق مباراة برشلونة اليوم ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 9 أكتوبر ، من المقرر أن يستضيف ملعب "كامب نو" مباراة مهمة في الجولة الثامنة من الدوري حيث يحل فيها سيلتا فيجو ضيفًا على فريق برشلونة الذي يسعى لتدارك خسارة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا سريعًا.

مباراة برشلونة اليوم ضد سيلتا فيجو

وموعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2022-23 هو يوم الأحد 9 أكتوبر 2022، على ملعب "كامب نو".

معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وأسندت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، للمعلق سوار الذهب.

فريق برشلونة

يسعى الفريق الكتالوني ، الذي يديره تشافي هيرنانديز ، للفوز على سيلتا فيجو وجمع النقاط الثلاث كلها من أجل جماهيره ، وكذلك الاحتفاظ بالمركز الأول في الدوري الإسباني.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة ، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بنفس عدد النقاط ، لكن بميزة لصالح الفريق الكتالوني.