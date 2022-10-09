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يلا شوت مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 9 أكتوبر

يلا شوت مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 9 أكتوبر
يلا شوت مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 9 أكتوبر

الرسالة نت

يلا شوت مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 9 أكتوبر ، ويتجه انتباه مشجعي الكرة الإنجليزية إلى ملعب الإمارات الذي سيستضيف مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي بمسيرة رائعة تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا ، الذي يملك 21 نقطة في 8 مباريات ، وفاز بـ7 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.

يلا شوت مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال

وسيقدم موقع "الرسالة نتبث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط  "هنا"

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم

حيث من المقرر وستقام مباراة أرسنال وليفربول، مساء اليوم الأحد 9-10-2022، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.


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