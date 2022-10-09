يلا شوت مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 9 أكتوبر ، ويتجه انتباه مشجعي الكرة الإنجليزية إلى ملعب الإمارات الذي سيستضيف مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي بمسيرة رائعة تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا ، الذي يملك 21 نقطة في 8 مباريات ، وفاز بـ7 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.

يلا شوت مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

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موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم

حيث من المقرر وستقام مباراة أرسنال وليفربول، مساء اليوم الأحد 9-10-2022، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



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