رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا

نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا ، ولا يزال الطلاب الليبيون ينتظرون موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التي ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر.

من أجل معرفة مستقبل أبنائهم والكلية التي سيلتحقون بها، خاصة منذ بداية العام الدراسي. إنها تقترب بسرعة، حيث تنشط عبر محركات البحث للحصول على رابط لنتيجة الثانوية العامة الليبية.

نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا

ينتظر عشرات الآلاف من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الجولة الأولى العام الدراسي الماضي سماع موعد إعلان النتائج.

إنهم يبحثون في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم الليبية والموقع الإلكتروني لنظام الامتحانات ، من أجل التحقق من مستقبلهم الأكاديمي ومعرفة الجامعة التي سينضمون إليها في العام الدراسي المقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا

ويمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا

موعد صدور نتيجة الثانوية العامة ليبيا بعد ساعات قليلة وسيتم تحميل النتيجة من خلال موقع نظام الامتحانات والموقع الرسمي للوزارة حيث يتم تقديم جميع الخدمات التعليمية للطلاب ووزير التربية والتعليم. ذكرت أن جميع مراحل التصحيح قد اكتملت بالكامل ، وفي الساعات القليلة القادمة سيتم التنزيل من خلال المواقع المعتمدة.

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية على فيسبوك ، دعوته لوسائل الإعلام والصفحتين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لشرح تفاصيل نتائج الثانوية العامة ، بمقر الوزارة. وفي منطقة الهاني ، أشارت الوزارة إلى أن النتيجة ستكون يوم الاثنين 10 أكتوبر الساعة العاشرة صباحا.

كيفية البحث عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

أو الدخول مباشراً على رابط منظومة الامتحانات الليبية

النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد نتائج شهادة أتمام مرحلة التعليم الثانوي 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام ” رقم الجلوس، رقم القيد”.

الضغط على عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح العامة.