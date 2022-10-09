مستوطن يطلق النار صوب الفلسطينيين في بلدة سلوان المقدسية 

أطلق مستوطن مساء اليوم الأحد، النار صوب الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وفتح المستوطن النار صوب المواطنين في منطقة وادي قدوم بالبلدة المقدسية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

ويشهد مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم وسط إطلاق للرصاص المعدني والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وفي وقت سابق، اقتحم جنود الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وحاصرت مسجداً في ضاحية السلام بالبلدة، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل، قبل أن تستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة لعدد من المحال التجارية.

يشار إلى أن مجندة إسرائيلية قتلت وأصيب جندي آخر بجراح خطرة، في عملية إطلاق نار بطولية وقعت مساء أمس، على حاجز شعفاط العسكري بالقدس المحتلة.

وأعقبت العملية البطولية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، التي لا تزال تبحث عن المنفذ بعد انسحابه بسلام.