حمادة: السعي لاقتحام الأقصى بأعداد كبيرة يوجب استنفارًا فلسطينيا

قال محمد حمادة، الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، مساء الأحد إن سعي المستوطنين لاقتحام الأقصى بأعداد كبيرة، الثلاثاء القادم، يوجب استنفاراً وحشداً فلسطينياً لصد هذا العدوان".

وشدد حمادة في تصريح صحفي، على ضرورة شد الرحال من الأراضي الفلسطينية كافة، والرباط فيه لصد هذا العدوان، ولإفشال مخططات الاحتلال.

وأضاف حمادة: "تذرّع المستوطنين بنصوص تلمودية لتنفيذ هذا الاقتحام فيما يسمى "عيد العُرش"، وتسخير منصات إلكترونية للتحشيد والتحريض، يجعلنا ندق ناقوس خطر جديد يستهدف قدسنا وأقصانا بالتقسيم والتهويد".

ومضى بالقول: "نجدد التأكيد على حقنا الديني والتاريخي والوطني في المسجد الأقصى المبارك؛ لندعو كل القوى والفصائل، وإدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، والجمعيات والهيئات الرسمية والشعبية والشخصيات الوطنية والدينية، للتداعي عاجلاً لمواجهة هذا الخطر، كما ندعو أمتنا العربية والإسلامية، وكل الجهات الدولية الحرّة إلى مؤازرة شعبنا في وجه هذا العدوان الصهيوني الغاشم".