الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ان تكون الجواء اليوم الإثنين، خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، تكون الأجواء غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا في المناطق الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، تكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما الخميس، فتكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.