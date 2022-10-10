القيادي مرداوي: اعتقال الأجهزة الأمنية لأسرى محررين إهانة لتاريخهم النضالي

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن اعتقال أجهزة أمن السلطة في قلقيلية، الشيخ مجاهد نوفل، ومؤيد شريم، وإياد نوفل، وحمزة نوفل، الليلة الماضية، اعتداء جديد على الأسرى المحررين وإهانة لتاريخهم النضالي.

وأضاف مرداوي: "نستهجن بشدة مواصلة أجهزة السلطة ضرب القيم الوطنية بعرض الحائط، وإصرارها على رفع العصا الغليظة ضد خصومها السياسيين من أبناء شعبنا واستمرار الاعتقال السياسي وسياسة الباب الدوار".

وطالب السلطة وأجهزتها الأمنية احترام النموذج النضالي الذي يقدمه شعبنا في معركته مع الاحتلال، واستبساله في الدفاع عن أهلنا ومدننا ومقدساتنا.

كما طالبها بالتوقف التام عن تقديم هدايا مجانية للاحتلال، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجونها.

ونفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات في مدينة قلقيلية، الليلة الماضية، اعتقلت خلالها الأسير المحرر الشيخ مجاهد نوفل بعد مداهمة منزل في المدينة.

كما طالت الاعتقالات الأسيرين المحررين إياد نوفل وحمزة نوفل، والأسير المحرر مؤيد شريم بعد مداهمة منزله، ونقلته إلى التحقيق.