موقع استخراج نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022 عبر منظومة الامتحانات الليبية ، عدد كبير من الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة نتائج شهادة الثانوية الليبية 2022 ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صدور نتائج 775 طالبًا في الخارج من 31 دولة ، ووصلت نسبة نجاح هؤلاء الطلاب إلى حوالي 75٪ منها 85٪ من نسبة النجاح في القسم العلمي و 74٪ من معدل النجاح للقسم الأدبي.

حيث يبلغ عدد الطلاب الذين تمت دراستهم داخل الأراضي الليبية نحو 112956 طالبًا ، لأن وزارة التربية والتعليم وفرت 7744 طالبًا. اللجان موزعة في عموم الجمهورية ، وبلغ عدد المراقبين قرابة 15488 مراقبًا موزعين على اللجان ، ونعرف خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022 من خلال الرابط الرسمي للوزارة في السطور التالية.

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نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022

يجري البحث في رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022 ، وستظهر النتائج خلال وقت قصير على موقع نظام الامتحانات الليبي.

معرفة نتيجة الشهادة الثانوية برقم الجلوس

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الثانوية برقم الجلوس، بشكل الكتروني من خلال المنزل، وذلك بعد أن يتم إتباع الخطوات التالية..

على الطالب في بداية الأمر أن يذهب إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية.

ثم يقم بعد ذلك بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

عليه الآن أن يقوم بإدخال رقم القيد.

الضغط على زر عرض النتيجة.