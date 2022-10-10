حماس: حرق القرآن بالخليل جريمة نكراء تستوجب الرد

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن إحراق المستوطنين نسخًا من القرآن الكريم قرب مسجد في البلدة القديمة بالخليل جريمة نكراء يجب الرد عليها، وتصعيد غير مسبوق من قبل مليشيات المستوطنين.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي له، صباح اليوم الاثنين، أن هذا السلوك العنصري المشين يؤكد أن الاحتلال وقطعان مستوطنيه يريدونها حرباً دينية تستهدف ديننا الإسلامي، معتبرًا أن حرق نسخ من القرآن الكريم تزامناً مع اقتحام المسجد الأقصى يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين.

ونوه بأن الأعياد اليهودية لدى الاحتلال أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على الأقصى واعتداء على شعبنا ومقدساتنا.

ودعا القانوع علماء المسلمين وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى فضح جرائم الاحتلال وحشد الطاقات لدعم شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.