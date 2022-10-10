سويطي للرسالة: بيان فتح المؤيد لمحافظ نابلس نتيجة للانصهار لصالح الاحتلال

أكدّ الناشط السياسي فايز سويطي، أن البيان الصادر عن حركة فتح في بيت لحم المؤيد لتصريحات محافظ نابلس والمدافع عنه، يعني أن الحركة هي التي وجهته لهذه التصريحات وهي المسؤولة عنها.

وقال سويطي لـ"الرسالة نت" إن تبني فتح للمحافظ يعني بالضرورة تبني لموقفه الذي يسيء لأمهات الشهداء، ويعني أن حركة فتح هي التي تسيء لهن وليس المحافظ لوحده.

وذكر أنّ هذا الموقف هو النتيجة الطبيعية لحالة الانصهار الأمني والسياسي والأخلاقي لصالح الاحتلال.

ودعا سويطي القيادة السياسية لحركة فتح لإحداث مراجعة أخلاقية وتاريخية حيال مواقفها التي تتبناها في هذه اللحظات، والتي من شأنها أن تسيء لتاريخ ومواقف الحركة التاريخية تجاه النضال الفلسطيني.

وشددّ على أن ما تفوّه به المحافظ لم يكن ليتجرأ عليه لولا أنه يدرك يقينا وجود حاضنة ترعاه، "كنا نعتقد أن هذه الحاضنة هي السلطة، لكن البيان أظهر أنها فتح كقناع تختفي خلفها أجهزة ومؤسسات أمنية، من أجل الدفاع عن هؤلاء الفاسدين"، وفق تعبيره.