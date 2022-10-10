الناشط براهمة يدعو لتسخير كافة الجهود والطاقات للنفير والرباط في الأقصى

دعا الناشط خالد براهمة إلى تسخير كل الجهود والطاقات للحشد والنفير الدائم والمتعاظم للرباط في المسجد الأقصى المبارك.

وقال براهمة: "علينا أن نحافظ على الحشد والرباط في الاقصى، وأي إيمان لا يقاوم اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق المقدسات هو إيمان منقوص، ومن قوي إيمانه قوي رباطه وزادت عزيمته ودأبه المستمر للدفاع عن الحرمات والمقدسات".

وأضاف أن الاحتلال لا يدخر جهدا للنيل من وحدة الأقصى وفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وشدد على أن "الأقصى يحتاج إلى شباب الأمة، وتسخير كل الجهود والطاقات للحشد والنفير الدائم للرباط في الأقصى".

وأكد على أن الحملات المسعورة لاقتحام الأقصى وتدنيسه ستفشل في تحقيق أهدافها مهما بلغت قوتها وحجمها.

ونتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة ما يسمى "عيد العرش العبري".

وأكدت الدعوات على أهالي القدس والضفة والداخل المحتل لضرورة الرباط وشد الرحال إلى الأقصى، وإحياء الفجر العظيم في ساحات المسجد بدءا من غد الثلاثاء 11 أكتوبر، للدفاع عنه وصد عدوان المستوطنين.

يذكر أن "منظمات الهيكل" المزعوم دعت المستوطنين إلى قراءة جماعية توراتية في ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الكبير الذي تحضر له، غدا الثلاثاء، في أيام ما يسمى "عيد العرش" العبري.