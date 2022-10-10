شباب خانيونس يحسم المدرب والجهاز الفني

حسم مجلس إدارة نادي شباب خانيونس مصير ومستقبل الجهاز الفني للفريق في الفترة الحالية من الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وقرر شباب خانيونس تجديد الثقة بالمدرب محمد أبو حبيب وجهازه المعاون لإكمال مهمته مع النشامى.

ورفض شباب خانيونس استقالة أبو حبيب التي قدمها أمس الأحد بعد خسارته من الهلال بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وسيحاول أبو حبيب تصويب أوضاع النشامى بشكل عاجل قبل مواجهة الصداقة الجمعة القادم في الجولة السادسة من البطولة.

ويحتل شباب خانيونس المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين.