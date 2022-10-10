وقفة احتجاجيّة في اللد للمطالبة بمحاكمة قاتل الشهيد حسونة

نظم أهالي مدينة اللد المحتلة، مساء اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية، للمطالبة بمحاكمة قاتل الشهيد موسى حسونة، الذي استشهد برصاص مستوطن، خلال هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وشارك أهالي مدينة اللد المحتلة في الوقفة التي نُظِّمت عند دوار الشهيد، رافعين لافتات منددة بعدم محاكمة قاتل الشهيد حسونة.

بدوره، قال مالك حسونة، والد الشهيد موسى إن "هذه الوقفة مهمة لأنها تأتي قبل المحكمة التي ستحدد إذا ما كان ملف الشهيد سيُفتح مرة أخرى، أم لا، بعد أن أُغلق، بسبب الضغوطات السياسية للإفراج عن المجرمين".

وأضاف: "نحن هنا لنطالب بفتح الملف مرة أخرى لمحاكمة المجرمين ومن ساعدهم بهذا الملف، لدينا الكثير من الأدلة، تشير إلى التعامل المقصود بهذا الملف لإغلاقه من قِبل الشرطة، سواء بإهمال الأدلة من مسرح الجريمة، أو بسبب ضغوطات سياسية تعرّض لها المحققون".

وأكد أن "هذا الملف لن ينتهي، أنا لست مؤمنا بعدالة المحكمة، ولكن المطلوب منا، والواجب فعله، يحب أن نقوم به، ولا يضيع حق وراءه مطالب، ونحن نؤمن بنضالنا وبشعبنا، وهذا هو الأهم".