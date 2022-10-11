قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب لوكالة رويترز إن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع (إسرائيل) تفي بجميع متطلبات لبنان، ويمكن أن تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

وأضاف بو صعب بعد دقائق من تسلم المسودة النهائية أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي"، مشيرا إلى أن مسودة الاتفاق تأخذ في الاعتبار كل المتطلبات اللبنانية وأن اتفاقا تاريخيا قد يكون وشيكا.

كما قال مسؤول لبناني لوكالة الأناضول إن بيروت تسلمت من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع (إسرائيل)، وإنه يجري الآن التدقيق فيها.

وكان الوسيط الأميركي هوكشتاين، قد انخرط في جهود دبلوماسية مكوكية لأشهر بين لبنان و(إسرائيل)، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية المشتركة.

ويأتي هذا التطور بعدما كان لبنان و(إسرائيل) قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها هوكشتاين إلى الطرفين مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت حينها أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

بالمقابل، رفض رئيس الوزراء (الإسرائيلي) يائير لبيد، الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

وبناء على ملاحظات الجانبين أجرى الوسيط الأميركي اتصالات مع الأطراف المعنية خلال الأيام الماضية في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويتنازع لبنان و(إسرائيل) على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

المصدر : وكالات