موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 ، تبحث الأسر المستفيدة مت المنحة القطرية عبر محركات البحث عن الموعد المحدد لصرف المنحة لشهر أكتوبر 2022

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

ووفق الموعد المحدد لصرف المنحة القطرية 100 دولار، فإنه من المتوقع أن تعلن اللجنة القطرية عن صرف المنحة القطرية منتصف الأسبوع القادم والذي يوافق التاريخ 17/10/202.

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وكما جرت العادة فإن اللجنة القطرية تعلن عن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، من تاريخ 16 الشهر وحتى 19 الشهر.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وبعد تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 منتصف الأسبوع المقبل.

تعمل اللجان المختصة في وزارة التنمية على تفعيل الرابط، حيث من المتوقع أن يجري تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار يوم الأربعاء أو يوم الخميس من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 أضغط هنا:

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

ويجرى صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز تجاري ومحل صرافة.

وكانت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، وهي المسؤولة عن إعلان صرف المنحة القطرية 100 دولار، قد صرفت المنحة في تاريخ في 21-9-2022، وهو التاريخ المتوقع لإعلان صرف المنحة لشهر 10 ويوافق نهاية الأسبوع المقبل.

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