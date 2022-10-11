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17 يوما على إضرابهم في ظروف سيئة

دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين أمام محكمة رام الله غدًا الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية

الضفة المحتلة- الرسالة نت

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة لوقفة أمام محكمة بداية رام الله بالتزامن مع محاكمة أبنائهم غدًا الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عنهم في ظل استمرار إضرابهم عن الطعام.

وأوضح الأهالي أن الوقفة ستكون غدًا الأربعاء الساعة التاسعة والنصف صباحًا، أمام محكمة بداية رام الله.

وأشارت إلى أن الوقفة تأتي بالتزامن مع جلسة محاكمة أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عن أبناءهم المعتقلين منذ 128 يوماً والذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ17 في ظروف احتجاز سيئة جداً.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم طلاب جامعات وأسرى محررون.

يذكر أن خمسة مواطنين معتقلين على خلفية ما تعرف بقضية “منجرة بيتونيا”، وهم أحمد هريش وأحمد خصيب وجهاد وهدان وقسام حمايل ومنذر رحيب، وجميعهم أسرى محررون.

وشهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي تصاعدا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين ولا سيما الأسرى المحررين في الضفة العربية.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (296) انتهاكاً، كان أبرزها جريمة إعدام المواطن فراس يعيش (57 عاما) في نابلس بدم بارد فجر يوم الثلاثاء 20/9/2022، الذي أصيب في رأسه بعدما أطلقت عناصر أمن السلطة رصاصها تجاه المواطنين الذي خرجوا للتنديد بقيام الأجهزة الأمنية باعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية في مدينة نابلس.

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السلطة مقاومة الاعتقال السياسي

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