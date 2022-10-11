معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار ، يبحث الكثير من المواطنين في قطاع غزة، عن المعاير التي تقررها وزارة التنمية الاجتماعية لإدراج الأسماء ضمن المنحة القطرية.

وذلك في ظل سوء الوضع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة، وخاصة أن هناك كثير من المواطنين يعانون من سوء وضح اقتصادي سيئ بسبب فقدان مصدر رزقهم جراء الحصار المستمر على قطاع غزة,

معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار

وكانت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، قالت :" إن المنحة القطرية تصرف للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص".

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وأوضحت الكحلوت أنه كذلك يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية"، مشيرة إلى أنه جرى صرف المنحة لشهر 9 لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

المنحة القطرية 100 دولار

وأضافت الكحلوت "فيما يخص العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل، تقوم وزارة العمل بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية".

ونوهت إلى أنه جرى توقيف تسليم المسافرين وأسمائهم مدرجة في المنحة القطرية لحين عودتهم من السفر.

وأشارت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة إلى أن من يواجه مشكلة في الكود عليه التواصل على الرقم المجاني 1700277277، لأن موضوع الكود متعلق بالأمم المتحدة وتتكفل بإرساله للمستفيدين وليس وزارة التنمية.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وبعد تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 منتصف الأسبوع المقبل.

تعمل اللجان المختصة في وزارة التنمية على تفعيل الرابط، حيث من المتوقع أن يجري تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار يوم الأربعاء أو يوم الخميس من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 أضغط هنا: