مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر دوري أبطال أوروبا اليوم 11/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 أكتوبر 2022، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السادسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 برصيد 9 نقاط، ويحتل شاختار المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي لايبزيج ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويتذيل سلتيك ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وشاختار الفجر الجديد

القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار اليوم ضمن دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

👊 نحو التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

🆚 شاختار دونيتسك

⏰ 21:00 CEST

🕰 22:00 🇸🇦#UCL pic.twitter.com/DfJC0qMKe3 — ريال مدريد (@realmadridarab) October 11, 2022

مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

ستنطلق مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، و9:00 بتوقيت مصر و11:00 بتوقيت أبو ظبي.