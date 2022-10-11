مقتل جندي (إسرائيلي) بنابلس في أولى عمليات أيام الغَضب لعرين الأسود

قتل جندي (إسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، برصاص مقاومين من عرين الأسود نفذوا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين غرب نابلس.

وتمكنت مجموعة من أبطال عرين الأسود من تنفيذ العملية بسيارة مسرعة أطلق المقاومون منها الرصاص صوب قوة (إسرائيلية) من لواء "جفعاتي" الذي يعد من نخبة الجيش الإسرائيلي.

ونفذت مجموعات عرين الأسود خلال ساعات اليوم ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.

وجاءت العمليات البطولية بعد إعلان عرين الأسود بدء بسلسلة عمليات أيام الغَضب لأجل القدس.

وأكدت عرين الأسود أن الأمر قد بلغ الأمر منتهاه باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم.

وشددت على أن أنه الآوان لوضع حد فاصل وقاطع لهذه المعركة التي تشن على الفلسطينيين ومسجدهم.

وتوعدت المستوطنين الذين يحاصرون نابلس بأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يذوقوا لهيب النار من أبطال المقاومة.