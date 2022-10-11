أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن مجموعات "عرين الأسود" تسطر بطولة جديدة باستهداف جنود جيش الاحتلال قرب ما يسمى بمستوطنة "شافي شامرون"، ما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال في هذه العملية.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن هذا الفعل المقاوم المتصاعد، والبطولة العظيمة التي تسطرها المقاومة في الضفة الغربية، قادرة على حسم المعركة لصالح شعبنا".

وأضاف، "أن الفعل المقاوم سيتصاعد مع زيادة العدوان على شعبنا واستمرار استهداف المسجد الأقصى".

ونفذت مجموعات عرين الأسود خلال ساعات اليوم ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.

وجاءت العمليات البطولية بعد إعلان عرين الأسود بدء بسلسلة عمليات أيام الغَضب لأجل القدس.

وأكدت عرين الأسود أن الأمر قد بلغ الأمر منتهاه باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم.

وشددت على أن أنه الآوان لوضع حد فاصل وقاطع لهذه المعركة التي تشن على الفلسطينيين ومسجدهم.

وتوعدت المستوطنين الذين يحاصرون نابلس بأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يذوقوا لهيب النار من أبطال المقاومة.