وسم #سلسلة_أيام_الغضب يجتاح منصات التواصل الاجتماعي

اجتاح وسم (#سلسلة_أيام_الغضب) منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان مجموعات "عرين الأسود" البدء بتنفيذ سلسلة عمليات أطلقت عليها (أيام الغضب).

ونفذت مجموعات عرين الأسود خلال ساعات اليوم، ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس، ادت إلى مقتل جندي (إسرائيلي).

وقال الناشط يحيى بشير: "ما بين #معركة_أيام_الغضب في شمال غزة، والتي قادها القائد في حماس #نزار_ريان وما بين #سلسلة_أيام_الغضب في نابلس، مفاهيم واحدة، وطريق لا حيادة عنه رغم ما يعصف بآخر سنابل قمحنا فالضفة من رياح التنسيق الأمني ومحاولات الاغتيال! وإن سقطت السنبلة، وارتقى الشهداء، فحتماً ستنبت من جديد".

ما بين #معركة_أيام_الغضب في شمال غزة، والتي قادها القائد في حماس #نزار_ريان



وما بين #سلسلة_أيام_الغضب في نابلس، مفاهيم واحدة، وطريق لا حيادة عنه رغم ما يعصف بآخر سنابل قمحنا فالضفة من رياح التنسيق الأمني ومحاولات الاغتيال!



وإن سقطت السنبلة، وارتقى الشهداء، فحتماً ستنبت من جديد — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) October 11, 2022

كما غرد الناشط حمزة أبو عمر عبر حسابه على تويتر: "تنفيذ العمليات بوضح النهار وانسحاب المنفذين بسلام؛ دليل على تطور العمل العسكري واكتساب الخبرة والمهارة العسكرية لدى قوات #عرين_الأسود. #نابلس #سلسلة_أيام_الغضب".

تنفيذ العمليات بوضح النهار وانسحاب المنفذين بسلام؛ دليل على تطور العمل العسكري واكتساب الخبرة والمهارة العسكرية لدى قوات #عرين_الأسود.#نابلس #سلسلة_أيام_الغضب — حمزة أبو عمر 🇵🇸 (@7amzaomar) October 11, 2022

وكتب الناشط أنس نور: "نصرتهم واجب ديني و وطني و أخلاقي فالحفاظ عليهم يعني أمنكم و أمانكم يعني ردع قوات الإحتلال عنكم.. #عرين_الأسود #سلسلة_أيام_الغضب".

نصرتهم واجب ديني و وطني و أخلاقي

فالحفاظ عليهم يعني أمنكم و أمانكم

يعني ردع قوات الإحتلال عنكم..#عرين_الأسود#سلسلة_أيام_الغضب pic.twitter.com/QyD2hQzTno — Anas Noor (@AnasAyash250) October 11, 2022

في حين، قالت الناشطة أماني نمر، عن مجموعات عرين الأسود "مجموعة مُقاومة تُمثل نبض الأحرار وإرادتهم وتستمر في بطولتاها وتقدم لنا أروع النماذج في البذل والعطاء والتضحية".

وأضافت: "وبذلك مقاومة الضفّةُ لا ولن تموت، طالما #سلسلةأيامالغضب تبث الروح فيها والاقدام".

نُبذة عن #عرين_الأسود👇

مجموعة مُقاوومة تُمثل نبض الأحراار وإرادتهم, وتستمر في بطولتهااا, وتقدم لنا أروع النماذج في البذل والعطاء والتضحيية✌️💪

وبذلك👇

مقاااووومة الضفّةُ لااا ولن تمووت, طالما #سلسلة_أيام_الغضب تبث الروح فيها والاقدام👊 — Amani Nemer💚 (@AmaniAbuNemer1) October 11, 2022

وكتب الناشطة ريهام ماهر: "غضبك المقدس سيغير مشهد الذل والهوان، اغضب يا مسلم من أجل العقيدة، القبلة الأولى ومسرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. #سلسلة_أيام_الغضب".

غضبك المقدس سيغير مشهد الذل والهوان،

اغضب يا مسلم من أجل العقيدة، القبلة الأولى ومسرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.#سلسلة_أيام_الغضب — Reham Maher 🇵🇸 (@Reham94M) October 11, 2022

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن مجموعات "عرين الأسود" تسطر بطولة جديدة باستهداف جنود جيش الاحتلال قرب ما يسمى بمستوطنة "شافي شامرون"، ما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال في هذه العملية.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن هذا الفعل المقاوم المتصاعد، والبطولة العظيمة التي تسطرها المقاومة في الضفة الغربية، قادرة على حسم المعركة لصالح شعبنا".

وأضاف، "أن الفعل المقاوم سيتصاعد مع زيادة العدوان على شعبنا واستمرار استهداف المسجد الأقصى".