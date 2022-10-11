إصابة مستوطن برام الله ومواجهات وعمليات إطلاق نار في عدة مناطق

اندلعت في الضفة الغربية مساء اليوم الثلاثاء مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة محاور، أصيب خلالها مستوطن بجراح.

ففي رام الله أنقذت أجهزة أمن السلطة مستوطناً دخل بسيارته إلى بلدة النبي صالح في رام الله، حيث اكتشفه أهالي البلدة وانهالوا عليه بالضرب وحطموا سيارته.

وأصيب المستوطن بجراح قبل أن تتدخل أجهزة السلطة لإنقاذه وتسليمه لسلطات الاحتلال.

وفي نابلس اندلعت مـــواجــهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مفترق بلدة بيتا، حيث وقعت عملية اطلاق نار استهدفت تجمعاً لجنود (إسرائيليين).



وألقى الشباب الثائر الحجارة والمفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص.

واستمرت لليوم الرابع على التوالي المــواجــهات بين شبّان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس بعد إعلان العصيان المدني ضد الاحتلال.

وتعرضت مركبات المستوطنين للرشق بالحجارة قرب مستوطنات يتسهار، و"معاليه لفونا" جنوب نابلس، و"كدوميم" بين نابلس وقلقيلية وقرب بلدة حزما في القدس المحتلة.

كما رشق الشبان حافلة للمستوطنين بالحجارة وزجاجات الطلاء على طريق "غوش عتصيون" في الخليل.

وأعلنت مجموعة عرين الأسود غدا الأربعاء يوم نفير وإضراب عام، واشتباك شامل مع الاحتلال في كل نُقطة بالضفة الغربية، تضامنا مع أهلنا المحاصرين في مخيم شعفاط.

وقالت العرين في بيان لها مساء اليوم إن الساعات القادمة تحمل مفاجئات لا يتوقعها العدو، وأن بُركان عملياتها بدأ ولن يخمده إلا الله.

وأوضحت أن مقاتليها نفذوا 5 عمليات إطلاق نار اليوم في نابلس أوقعت عدداً من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.