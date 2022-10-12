وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين لدى سلطة رام الله

نظم أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة أمام محكمة بداية رام الله بالتزامن مع محاكمة أبنائهم؛ للمطالبة بالإفراج عنهم من سجون السلطة.

وشارك العشرات في الوقفة التي جاءت بالتزامن مع محاكمة أبنائهم، في محكمة بداية رام الله.

وطالب الأهالي خلال الوقفة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ 128 يوماً، والذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ 17 في ظروف احتجاز سيئة جداً.

وحمل ذوي المعتقلين السياسيين صور أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، مطالبين بتدخل كل الجهات المسؤولة للإفراج عنهم.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم طلاب جامعات وأسرى محررون.

يذكر أن خمسة مواطنين معتقلين على خلفية ما تعرف بقضية "منجرة بيتونيا"، وهم أحمد هريش وأحمد خصيب وجهاد وهدان وقسام حمايل ومنذر رحيب، وجميعهم أسرى محررون.

وشهد شهر سبتمبر الماضي تصاعدا في انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين، ولا سيما الأسرى المحررين في الضفة العربية.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (296) انتهاكاً، كان أبرزها جريمة إعدام المواطن فراس يعيش (57 عاما) في نابلس فجر يوم الثلاثاء 20/9/2022، الذي أصيب في رأسه بعدما أطلقت عناصر أمن السلطة رصاصها تجاه المواطنين الذي خرجوا للتنديد بقيام الأجهزة الأمنية باعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية في مدينة نابلس.