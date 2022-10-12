شهيد وإصابات بينها خطيرة خلال مواجهات بمناطق متفرقة بالضفة

استشهد شاب وأصيب عشرات المواطنين بينها خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، نصرة لمخيم شعفاط.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أسامة محمود عدوي (١٨ عاماً) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب شمال الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل، أصيب خلالها فتيان برصاص الاحتلال أحدهما بجروح خطيرة، وعشرات بالاختناق بالغاز السام، ليعلن لاحقًا عن استشهاد الشاب عدوي.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مواجهات وسط الخليل، وأغلقت منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع، والمحال التجارية وأخلتها من المواطنين، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وامتدت مواجهات مماثلة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وعلى المدخل الشمالي لبيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالمتوسطة، والعشرات بالاختناق.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال، وصفت أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية أن إصابة الخطيرة برصاص الاحتلال الحي في الكتف واستقر في الصدر، وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، والأخرى في البطن ووصفت بالمتوسطة.

واندلعت مواجهات في بلدة الرام، وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان.

وعم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، استجابة لنداء نصرة أهالي مخيم شعفاط.