هنية يعبّر عن تقديره لمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية عن تقديره العالي لمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني.

وقال هنية: نحن مرتاحون حيال لقاء الجزائر، والحوار بيننا خيّمت عليه أجواء من الإيجابية، مشيرا إلى أن مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني.

وأوضح هنية أن الطاقم الجزائري الذي أدار الحوار مع الفصائل الفلسطينية منذ قرابة السنة انتهج الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب كان، فكانت النتيجة طيبة ترتقي إلى مستوى التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية.