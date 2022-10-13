الاحتلال يحوّل الأسير حمزة فتحي قرعاوي للاعتقال الإداري لـ6 أشهر

حولت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر، اليوم الخميس، الأسير حمزة فتحي قرعاوي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر حمزة قرعاوي (36 عامًا) من مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم، خلال مروره عبر حاجز عسكري قرب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال قرعاوي على حاجز "الطنيب" العسكري بين محافظتي نابلس وطولكرم، وكان برفقة والده النائب فتحي قرعاوي في إحدى مشافي نابلس لإجراء فحوصات طبية.

وخلال عودتهما لمنزلهما في نور شمس أوقفتهما مركبة عسكرية للاحتلال واحتجزتهما لقرابة الساعتين؛ قبل اعتقال "حمزة".

وتعرض حمزة قرعاوي للاعتقال عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى في سجون الاحتلال قرابة الـ 10 سنوات، من بينها عدة مرات ضمن "الاعتقال الإداري".

وتمكن قرعاوي من انتزاع تخرجه من جامعة النجاح العام الماضي، بعد 17 عامًا من الالتحاق بها، بسبب تغييبه في سجون الاحتلال لفترات طويلة.