"الهيئة الوطنية": شعبنا بالداخل المحتل سيبقى صمام أمان لحماية القدس

أكدت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، أن شعبنا في الداخل المحتل والضفة وأهل القدس الذين وقفوا مدافعين عن المسجد الأقصى مرابطين فيه سيبقون صمام أمان وحماية لمدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعت الهيئة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إلى مواصلة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال وعدوانه المستمر الذي يستهدف الهوية والحق الفلسطيني فيها.

وطالبت أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل أن يواصلوا الحشد والدعم والإسناد لأهلنا في مخيم شعفاط ودعم صمودهم وكفاحهم عبر العصيان المدني والمقاومة الشعبية علي طريق تعميمها علي كل الأراضي المحتلة.

كما دعت الهيئة إلى مواصلة الفعاليات الوطنية في المخيم ومحيطه حتى كسر الحصار وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني على شعبنا في جريمة مستمرة لن يحقق منها إلا مزيدًا من الانتصار لشعبنا والثبات على أرضنا.

وتوجهت بالتحية لشعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل الذي أثبت في كل لحظة تمسكه بأرضه ومقدساته وحقه في مقاومة الاحتلال وتصديه لاقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.