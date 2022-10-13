نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الخميس، حفلا تكريما للشهيد القائد جمعة الطحلة، في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة.

وحضر الحفل عددًا من قيادات القسام والمقاومة الفلسطينية، ولفيف من قادة فصائل المقاومة بغزة.

#فيديو | أحد قادة كتائب القسام في الخارج يروي محطات من جهاد القائد الشهيد جمعة الطحلة في سوريا. pic.twitter.com/GrnnoC6h4k — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 13, 2022

وكشفت القسام خلال الحفل عن إحدى الوحدات السرية التي أسسها الشهيد القائد جمعة الطحلة.

♦️ جمعة الطحلة.. زلزل الاحتلال في أمنع حصونه. pic.twitter.com/PoVDFEexDg — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 13, 2022

وبدأت الوحدة عملها في القسام منذ انتهاء العدوان على غزة عام 2014، وهي وحدة سلاح السايبر.

وعرض القسام خلال الحفل، فيلمًا للشهيد القائد جمعة الطحلة، يبرز حياته الجهادية وما أسسه خلال سنوات جهاده في قطاع غزة.

#شاهد| كتائب القسام تكشف عن تفعيل صافرات الإنذار لدى الاحتلال بشكل مستمر وهو ما يسمى لدى الاحتلال بالإنذار الخاطئ. pic.twitter.com/zaC1HQ0s2L — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 13, 2022

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