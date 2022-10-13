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شاهد فيلم الشهيد القائد جمعة الطحلة

القسام ينظم حفل "مداد الوفاء" تكريمًأ للشهيد جمعة الطحلة

غزة- الرسالة نت

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الخميس، حفلا تكريما للشهيد القائد جمعة الطحلة، في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة.

وحضر الحفل عددًا من قيادات القسام والمقاومة الفلسطينية، ولفيف من قادة فصائل المقاومة  بغزة.

وكشفت القسام خلال الحفل عن إحدى الوحدات السرية التي أسسها الشهيد القائد جمعة الطحلة.

وبدأت الوحدة عملها في القسام منذ انتهاء العدوان على غزة عام 2014، وهي وحدة سلاح السايبر.

وعرض القسام خلال الحفل، فيلمًا للشهيد القائد جمعة الطحلة، يبرز حياته الجهادية وما أسسه خلال سنوات جهاده في قطاع غزة.

اقرأ المزيد:  تعرف على السيرة الذاتية للقائد القسامي جمعة الطحلة

 


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حفل تكريم كتائب القسام للشهيد القائد جمعة الطحلة

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Posted by ‎سراج مباشر‎ on Thursday, October 13, 2022

 

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كتائب القسام جمعة الطحلة مداد الوفاء

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