6 مباريات قوية في الجولة 6 من الدوري في غزة



تنطلق عصر الجمعة منافسات الجولة السادسة من بطولات الدوري العام بدرجاته الممتازة والأولى والثانية.

وفي الدوري الممتاز يلتقي اتحاد خانيونس (السابع 5 نقاط)، مع شباب الزوايدة (الحادي عشر 3 نقاط)، فيما يتواجه الصداقة (الثاني عضر 3 نقاط) مع شباب خانيونس (الثامن 5 نقاط) على ملعب اليرموك.

ويدخل الشاطئ اختباره الجديد في الدرجة الأولى في مواجهة الأمل على ملعب فلسطين، بينما يلتقي نماء مع الجلاء على ملعب بيت حانون من أجل التعويض.

أما في الدرجة الثانية يلتقي المغراقة مع اليرموك، وخدمات دير البلح مع خدمات المغازي.



