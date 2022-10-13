9عمليات إطلاق نار و9 إصابات في صفوف الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، اليوم الخميس، تصاعدا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 9 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

كما شهدت الضفة 9 إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإحراق مركبتين تابعتين لجيش الاحتلال، ومركبة للمستوطنين، وإحراق كاميرا عسكرية، وبيت للمستوطنين وتحطيم 6 مركبات للمستوطنين.

واندلعت المواجهات في 46 نقطة، فيما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في 18 نقطة، وألقوا الزجاجات الحارقة.

وفي القدس، شهد حاجز قلنديا إطلاق نار، واندلاع مواجهات والقاء حجارة، فيما أطلق مقاومون النار في صور باهر واندلعت مواجهات فيها وحي الصوانه ومخيم شعفاط وعناتا، والزعيم وحي وادي الجوز وجبل المكبر وأبو ديس والبلدة القديمة، راس العامود والعيسوية وحي الشيخ جراح وبيت حنينا وحي السويح.

وأحرق الفلسطينيون بيوت المستوطنين في مخيم شعفاط، وتصدوا للمستوطنين في البلدة القديمة وحي سويح وراس العامود وحاجز مزموريا، وبيت حنينا.

أما العيساوية فشهدت اندلاع مواجهات والقاء حجارة ما أدى لإصابة 2 من الشرطة، وإلقاء زجاجات حارقة، وإحراق مركبة للشرطة، وتفجير عبوات ناسفة.

وفي رام الله ألقى شبان الحجارة وتصدوا للمستوطنين بالقرب من مستوطنة بسجوت، و ترمسعيا وبيت عور الفوقا، واندلعت مواجهات على حاجز بيت إيل ونعلين.

وأطلق مقامون النار على حاجز سالم في جنين، وألقوا عبوات ناسفة على حاجز الجلمة ، واندلعت مواجهات في رمانة، فيما شهدت أريحا اندلاع مواجهات في مخيم عقبة جبر.

وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في حوسان في بيت لحم، وألقوا الزجاجات الحارقة وأحرقوا مركبة مستوطن، كما تصدوا للمستوطنين في وحطموا مركبات المستوطنين في قلقيلية

واندلعت مواجهات في بيتا وحوارة في نابلس، وشهدت إطلاق نار في كل من مستوطنة براخا ويتسهار ومخيم بلاطة والمنطقة الشرقية، وعمليات تصدي للمستوطنين أصيب خلال 3 منهم.

كما اندلعت مواجهات في كل من باب الزاوية ومفترق زيف ومخيم العروب وحارة أبو سنينة ومخيم الفوار وراس الجورة وسعير والمنطقة الجنوبية وبين عينون ومنطقة الكسارة ومفرق طارق بن زياد وواد أبو القمرة بالإضافة إلى مفترق زيف وجسر حلحول في الخليل، كما أطلقوا النار على مفترق زيف.

أما في بيت أمر فشهدت إلقاء زجاجات حارقة، واندلاع مواجهات والقاء حجارة، تصدي للمستوطنين، و تحطيم مركبات مستوطنين، وإسقاط طائرة استطلاع، فيما سجلت طريق غوش عتصيون، إلقاء حجارة، وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبات مستوطنين.



أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فسجلت الضفة الغربية إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في مستوطنة يتسهار ومستوطنة براخا والمنطقة الشرقية (قبر يوسف)، وإطلاق النار على طائرات الاستطلاع في مخيم بلاطة، وإصابة 3 مستوطنين بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في حوارة بمدينة نابلس.



كما سجلت اندلاع مواجهات عنيفة في جميع أحياء المدينة المقدسة، تخللها إطلاق نار بالقرب من بلدة صور باهر وكذلك على حاجز قلنديا و إلقاء الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية والعبوات الناسفة، مما أدى لإصابة مستوطن بالحجارة و4 إصابات من قوات الاحتلال بينهم ضابطين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة في العيساوية.

وقد وتم إحراق مركبتين لشرطة الاحتلال وإحراق كاميرات عسكرية واستهداف بيوت المستوطنين بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية، إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال على حاجز سالم وحاجز الجلمة والقاء عبوات ناسفة، والتصدي لمستوطن دخل بلدة حوسان في بيت لحم وإحراق سيارته.

كما سجلت الخليل، إطلاق النار باتجاه المستوطنين على مفترق زيف واندلاع مواجهات عنيفة في بيت أمر ومخيم العروب وحلحول وباب الزاوية وحارة أبو سنينة، وسعير ومخيم الفوار، واستهداف مركبات المستوطنين وتحطيمها بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون وإسقاط طائرة استطلاع في بيت أمر.