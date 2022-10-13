الفصائل توقع على إعلان الجزائر لتحقيق الوحدة الوطنية

وقعت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، على "إعلان الجزائر"، في ختام مؤتمر لم الشمل للمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم لجهود ودور الجزائر والرئيس تبون في لم الشمل الفلسطيني، وثمنوا مبدأ الجزائر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.

ومساء اليوم الخميس، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر، أن حركته جاهزة وفوراً لخوض اختبار التطبيق العملي لإعلان الجزائر.

ودعا أبو معمر خلال حفل تكريم القائد القسامي المهندس جمعة الطحلة، كل قوى شعبنا وفصائله لتحمل مسئولياتهم في هذا الإطار، وعدم التهاون مع أي تعطيل لتنفيذ هذا الاتفاق، "لنكون جميعاً على مستوى التحدي والثورة التي يخوضها شعبنا اليوم في القدس والضفة والداخل المحتل وفي كل مكان".

وقال إن حماس لا زالت تتحلى بأعلى درجات المسئولية والمرونة إدراكاً منها بأن الوحدة الوطنية ممر إجباري لتحقيق أهداف شعبنا ومصالحه، مضيفا "وسنواصل هذا النهج والطريق دون تردد، كالتزام وطني لا تراجع عنه ولا بديل له".

وأضاف أبو معمر "الجزائر تؤكد بهذا الدور القومي العروبي حبها لفلسطين، وتبنيها لقضيته العادلة حتى ينال شعبنا حقوقه في أرضه ومقدساته، ولا غرابة في ذلك، فالجزائر التي قدمت مليون شهيد حتى نالت حريتها واستقلالها، لا تبخل على فلسطين ومقاومتها بأي دعم أو جهد".

وتابع " مسارعة الرئيس الجزائري أمس إلى زيارة مقر الحوار فور الاتفاق الذي حصل إلا خير دليل على حرص القيادة الجزائرية والشعب الجزائري على مصلحة شعبنا وقضيته".