إصابة ثلاثة أطفال اختناقا بينهم رضيعة بغاز الاحتلال في القدس

أصيب ثلاثة أطفال بالاختناق بينهم رضيعة، مساء الخميس، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال مواجهات اندلعت في حي رأس العامود بالقدس المحتلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها نقلت ثلاثة أطفال بينهم رضيعة عمرها 7 أيام من حي رأس العامود، تعرضوا للاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم.

وقالت إن المزيد من طواقمها توجهت نحو الحي، بعد الإبلاغ عن عشرات الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق.