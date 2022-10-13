الرئيس الروسي بوتين: كأس العالم في قطر سيكون مثاليًا

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في آستانا عاصمة جمهورية كازاخستان.

وتباحث الجانبان في العديد من الأمور والقضايا، حيث تمنّى بوتين التوفيق لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في استضافة مونديال قطر 2022، حيث قال: "أتمنى لك التوفيق في استضافة هذا الحدث الهام. إنني واثق من أنه سيكون مثاليًا".

وأضاف بوتين الذي استضافت بلاده روسيا النسخة الماضية من المونديال عام 2018: "سنبذل ما في وسعنا من أجل نقل خبراتنا في الإعداد للبطولة العالمية لكرة القدم".

واستُبعدت روسيا، التي استضافت النسخة الماضية من المونديال، من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر بسبب العقوبات المفروضة على البلاد بسبب الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتُعَدّ هذه المرة الثانية التي تُقام فيها البطولة في القارة الآسيوية بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما تُعَدّ هذه المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة ببلد عربي، وفي فصل الشتاء.