ابن عم هالاند.. براوت هداف جديد في طريقه إلى أوروبا

اتجهت أنظار الأندية العالمية، إلى اللاعب براوت هالاند، النرويجي البالغ من العمر 18 عامًا، وهو ابن عم اللاعب اريلينغ هالاند، الذي يقود هجوم مانشستر سيتي.

وتمكن هالاند لاعب السيتي من تسجيل 15 هدفا في الدوري الإنجليزي مع فريق السيتي، و155 هدفا في قرابة الـمائتي مباراة، علمًا ان عمره 22 سنة فقط

من هو النرويجي براوت هالاند

ولمع سيط اللاعب ارلينغ هالاند، بعد تمكنه من تسجيل 64 هدفًا في 37 مباراة فقط، في نادى مولده للشباب بالدوري النرويجي.

وبعد هذه الأخبار بدأت الصحف العالمية تتابع أخبار اللاعب، كونه ابن عم الغول النرويجي ارلينغ هالاند.

احد اهداف البرت براوت هالاند ابن عم إيرلينغ هالاند



- مع نادي بران النرويجي 🇳🇴 :

• 👤 لعب 37 مباراة

• ⚽️ سجل 64 هدف.

• 📝 العمر 17 سنة.

🔝 أرقامه مع الناشئين أعلى من ابن عمه pic.twitter.com/8sxcsXXbWL — حزب المحنكين (@MemesEgy0) October 11, 2022

ومع تشابه الأرقام بين اللاعبين اللذان ينتسبان لعائلة هالاند بدأت أنظار أندية أوروبا تتجه صوب اللاعب.

وتمكن براوت هالاند، المهاجم في الدوري النروجيي، قبل ذلك من تسجيل أربعون هدفًا، في 31 مباراة، في نادي براين إف كي بدوري النرويج.

اقرأ المزيد: غوارديولا يصدم ريال مدريد ويحسم جدل الشرط الجزائي في عقد هالاند

براوت هالاند موهبة صاعدة في كرة القدم

وبحسب عدد من الصحفيين والمحللين الرياضيين، بإن براوت هالاند، يعتبر من المواهب الواضحة على مستوى الشباب.

وبين أن أمام اللاعب مشوار عظيم، في حال واصل تألقه وتسجيله أرقام تهديفية عالية على مستوى الفريق الأول بالدوري النرويجي.

ويعول عليه، مختصين في الرياضة، بأن يصبح واحد من أهم الهدافين في العالم، كونه يملك مهارات متعددة، ومهارة تسجيل الأهداف كابن عمه هالاند لاعب مانشستر سيتي.

هاي 👋



ألبرت براوت هالاند إبن عم إرلينج هالاند 17 عام بيلعب ف فريق برين النرويجي الفريق السابق ل إرلينج هالاند



سجل مع فريقه 64 هدف ف 37 مباراه



باي 👋



اه ومحدش يقول ل إسلام عبد الوهاب الكلام ده 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️ pic.twitter.com/QF3d9Dxw07 — ⚖︎🇦🇹 𝔸βₒ ﹎ 𝔸ˢsₑ𝓡 𓂆 (@19l1e) October 12, 2022

مواصفات براوت هالاند الشخصية

وعلى مستوى الصفات الشخصية في اللاعب النرويجي، بإنه يبلغ من الطول 180 سم، أي أنه أقصر من ابن عمه البالغ طوله 194سم.

وتقول الصحف، أن اللاعبين يتشاركان في عدد من الصفات على أرض الملعب مثل التسديد والسرعة.

وفي تصريح للبالغ من العمر 18 عامًا، قال فيه سابقًا: "احلم في الانضمام إلى منتخب بلادي الوطني، لكل فئة عمرية، وأن أكون قادرًا على كسب لقمة عيشي من مهارتي في كرة القدم.

وسبق ومدح بابن عمه إرلينغ هالاند، وقال عنه، إنه يفعل أمرًا رائعًا، لكن لا أحب أن يتم مقارنته بي".