الوريث الوريث

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

ابن عم هالاند.. براوت هداف جديد في طريقه إلى أوروبا

براوت هالاند وابن عمه ارلينغ هالاند
براوت هالاند وابن عمه ارلينغ هالاند

غزة-الرسالة نت

اتجهت أنظار الأندية العالمية، إلى اللاعب براوت هالاند، النرويجي البالغ من العمر 18 عامًا، وهو ابن عم اللاعب اريلينغ هالاند، الذي يقود هجوم مانشستر سيتي.

وتمكن هالاند لاعب السيتي من تسجيل 15 هدفا في الدوري الإنجليزي مع فريق السيتي، و155 هدفا في قرابة الـمائتي مباراة، علمًا ان عمره 22 سنة فقط

من هو النرويجي براوت هالاند

ولمع سيط اللاعب ارلينغ هالاند، بعد تمكنه من تسجيل 64 هدفًا في 37 مباراة فقط، في نادى مولده للشباب بالدوري النرويجي.

وبعد هذه الأخبار بدأت الصحف العالمية تتابع أخبار اللاعب، كونه ابن عم الغول النرويجي ارلينغ هالاند.

ومع تشابه الأرقام بين اللاعبين اللذان ينتسبان لعائلة هالاند بدأت أنظار أندية أوروبا تتجه صوب اللاعب.

وتمكن براوت هالاند، المهاجم في الدوري النروجيي، قبل ذلك من تسجيل أربعون هدفًا، في 31 مباراة، في نادي براين إف كي بدوري النرويج.

اقرأ المزيد: غوارديولا يصدم ريال مدريد ويحسم جدل الشرط الجزائي في عقد هالاند

براوت هالاند موهبة صاعدة في كرة القدم

وبحسب عدد من الصحفيين والمحللين الرياضيين، بإن براوت هالاند، يعتبر من المواهب الواضحة على مستوى الشباب.

وبين أن أمام اللاعب مشوار عظيم، في حال واصل تألقه وتسجيله أرقام تهديفية عالية على مستوى الفريق الأول بالدوري النرويجي.

ويعول عليه، مختصين في الرياضة، بأن يصبح واحد من أهم الهدافين في العالم، كونه يملك مهارات متعددة، ومهارة تسجيل الأهداف كابن عمه هالاند لاعب مانشستر سيتي.

مواصفات براوت هالاند الشخصية

وعلى مستوى الصفات الشخصية في اللاعب النرويجي، بإنه يبلغ من الطول 180 سم، أي أنه أقصر من ابن عمه البالغ طوله 194سم.

وتقول الصحف، أن اللاعبين يتشاركان في عدد من الصفات على أرض الملعب مثل التسديد والسرعة.

وفي تصريح للبالغ من العمر 18 عامًا، قال فيه سابقًا: "احلم في الانضمام إلى منتخب بلادي الوطني، لكل فئة عمرية، وأن أكون قادرًا على كسب لقمة عيشي من مهارتي في كرة القدم.

وسبق ومدح بابن عمه إرلينغ هالاند، وقال عنه، إنه يفعل أمرًا رائعًا، لكن لا أحب أن يتم مقارنته بي".

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269769

كلمات مفتاحية

هالاند اللاعب براوت هالاند براوت هالاند اريلينغ هالاند

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من رياضة

تم نسخ الرابط بنجاح.