رافينيا يهدد ريال مدريد قبل الكلاسيكو

يخوض البرازيلي رافينيا، الوافد الجديد لصفوف برشلونة، أول لقاء كلاسيكو رسمي له ضد الغريم التقليدي ريال مدريد.

ويحل برشلونة، ضيفا على الغريم التقليدي ريال مدريد، بعد غد الأحد، في إطار الجولة التاسعة من عمر الليجا.

وقال رافينيا في تصريحات لقناة موفيستار "نتصدر جدول ترتيب الليجا في الوقت الحالي، يجب على الخصم، توخي الحذر".

وأضاف "لدينا ثقة في أنفسنا بالدوري الإسباني، نعرف ما يجب علينا فعله من أجل الفوز".

ويعتلي برشلونة، صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الوصافة.