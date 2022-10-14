هاتريك زيزو يقود الزمالك لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

حجز الزمالك المصري بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بفوزه على ضيفه فلامبو بطل بوروندي بنتيجة (5-1) مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات جولة الإياب لدور ال32.

ويدين الزمالك في تسجيل خماسية اليوم، لنجمه الأول أحمد مصطفى "زيزو" (هاتريك) في الدقائق (4 و39 و87)، والسنغالي إبراهيما نداي (33) ويوسف أسامة نبيه (90+2).

في المقابل، أحرز الهدف الوحيد بطل بوروندي لاعبه ليوناردو جاكوايا في الدقيقة 25.

وصعد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بعدما تفوق أيضا في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0) ويلحق بفريقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي في مرحلة المجموعات.