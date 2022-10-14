من سيقود غزة الرياضي بعد استقالة المزين؟!

استجاب المدرب محمود المزين لضغوطات كبيرة من مجلس إدارة نادي غزة الرياضي للعدول عن استقالته والاستمرار في تدريب الفريق في المرحلة الحالية.

وبقي المزين على رأس الجهاز الفني الذي سيقود العميد أمام شباب حباليا يوم الأحد المقبل على ملعب فلسطين.

وقال المزين إن عدوله عن الاستقالة لقناعة مجلس الإدارة بالقدرة على تصحيح المسار ومحاولة استغلال الانتقالات الشتوية لتعزيز الفريق بين مرحلتي الذهاب والإياب.

ويغيب 4 لاعبين مؤثرين عن غزة الرياضي في المباراة القادمة بعدما تعرض المدافعان فادي العراوي وأحمد جربوع للإصابة، وغياب خميس اللبان للإيقاف، ورحيل أحمد أبو عبيد لمركز بلاطة.

ويحتل غزة الرياضي المركز التاسع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل و3 هزائم.