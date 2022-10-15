جيش الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة الغربية والقدس ويعتقل مواطنين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اقتحام منزل عائلة الشهيد القسامي قيس شجاعية من دير جرير قضاء رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من طوباس، وهما أحمد وحمزة غالب دراغمة، وذلك أثناء مرورهما عبر حاجز العمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت، بعد اقتحامها دير جرير برام الله، وعُرف من المعتقلين الشابين محمد نضال ومحمود ناصر.

واعتدت قوات الاحتلال على عائلة الشهيد القسامي قيس شجاعية في دير جرير قضاء رام الله، وذلك بعد ساعات من استشهاده، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "بيت إيل".

وأدت العملية البطولية إلى إصابة مستوطن بجروح داخل المستوطنة، الجاثمة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة رام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس، شاباً من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين عند مدخل الحي الغربي لحي الشيخ جراح، واعتقلت شاباً بعد الاعتداء عليه في المكان.

وفي وقت سابق، اعتدت قوات الاحتلال على شاب من حي رأس العامود في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تعتقله.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بشكل استفزازي على الشبان في منطقة العامود، قبل أن تقوم باعتقال الشاب بعد الاعتداء عليه.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد اقتحام "حي أبو تايه" في البلدة.

حرية نيوز